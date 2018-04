Vitória espera melhorar posse de bola diante do Náutico

O volante Cáceres, fortemente gripado, acabou sendo vetado pelos médicos do clube antes mesmo do início da preparação para o jogo, na segunda-feira. Já o lateral-esquerdo Mansur sentiu uma contusão na coxa direita durante os treinos e acabou afastado do confronto com o Náutico nos Aflitos.

Com apenas dois treinos para definir a equipe antes do jogo desta quarta-feira, marcado para começar às 21 horas, Caio Júnior fez alguns testes e concluiu a preparação com duas novidades na escalação do Vitória: as entradas do volante Edson Magal e do lateral Danilo Tarracha.

Para evitar situações parecidas com a ocorrida no sábado, quando o Vitória abriu 2 a 0 no placar e permitiu o empate do Inter, o treinador enfatizou a importância de manter a posse de bola durante o jogo contra o Náutico. "Precisamos ter paciência para armar as jogadas", comentou Danilo Tarracha. "Com a (posse de) bola, também temos menos chances de levar gols", completou.