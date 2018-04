Vitória está perto de anunciar o volante Amaral, do Flamengo

Amaral teve participação fundamental na conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013. Inclusive, fazendo um gol na decisão contra o Atlético Paranaense, no estádio do Maracanã. Contudo, em 2014 acabou perdendo espaço no time e desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo diminuíram ainda mais as oportunidades de jogar.

Amaral começou a se destacar no futebol carioca quando defendeu o Nova Iguaçu. Em seguida, foi contratado pelo Flamengo como uma promessa, mas nunca se firmou. Agora, ele sai do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez para tentar recuperar a boa fase.