Vitória estréia nesta 5ª na Nike Cup O Vitória da Bahia, representante brasileiro na etapa mundial da Nike Premier Cup 2001, estréia nesta quinta-feira na competição contra o AGF Aarhus, da Dinamarca. O torneio reunirá até domingo, dia 15, os 20 melhores times sub-15 do mundo. A primeira partida do Vitória acontece no campo 2 do estádio Maifield, em Berlim, às 6h30 (horário de Brasília). Um pouco mais tarde, às 8h30 no horário brasileiro, o time baiano enfrenta o Verdy Youth, do Japão no mesmo campo. Este time é o atual vice-campeão mundial da Nike Premier Cup, tendo perdido a final de 2000 na Holanda para o Internacional de Porto Alegre, por 1 a 0. Na sexta-feira, dia 13, o Vitória volta ao campo 2 do estádio Maifield para fechar sua participação no grupo B contra o Real Madri, da Espanha, às 4h30 (horário de Brasília) e contra o Rochester Rhinos, dos Estados Unidos, às 7h30 no horário do Brasil. ?O nosso grupo, o B, é o mais forte desta competição?, disse o técnico do Vitória, Sérgio Araújo dos Santos, logo após o sorteio das chaves, realizado nesta quarta-feira. ?Mesmo assim, não podemos nos assustar com nossos adversários, pois quem quer ser campeão não escolhe contra qual time quer jogar. Vamos com muita esperança em busca de mais um título mundial para o Brasil?, observou o treinador. A definição dos grupos da etapa mundial da Nike Premier Cup aconteceu durante uma cerimônia, de cerca de duas horas de duração, no centro de eventos da Mercedes Benz, em Berlim. Entre as personalidades presentes, estavam o Ministro do Interior, Cultura e Esportes da Alemanha, Otto Schilly e o capitão da equipe profissional do Hertha Berlim, Michael Preetz. O time alemão é o anfitrião desta competição patrocinada pela Nike. Os outros três grupos do torneio têm os seguintes times: Grupo A: Alemannia Aachen (Alemanha), Helsingborgs IF (Suécia), West Ham (Inglaterra), Kwang Ju Buk Sung (Coréia) e Universidad de Chile (Chile); Grupo C: Banik Ostrava (República Tcheca), Hertha Berlim (Alemanha), Mississauga Falcons (Canadá), Beijing Guoan (China) e Tigres UANL (México); Grupo D: Chalon Sur Saone (França), Roma (Itália), Assumption College Sriracha (Tailândia), YSFON Starlets (Nigéria) e River Plate (Argentina).