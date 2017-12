Vitória faz 3 a 1 e elimina o Inter O Vitória confirmou a boa fase e passou para as quartas-de-final da Copa do Brasil, ao vencer o Internacional por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Como havia acontecido um empate por 1 a 1 na primeira partida, no Beira-Rio, a equipe baiana enfrenta agora o Corinthians. Como um empate sem gols beneficiava o adversário, o Inter foi ao ataque desde o começo do jogo. E, aos 21 minutos, Fernando Miguel escapou pela direita, nas costas do lateral do Vitória, e cruzou para a área. Sem marcação, Oséas fez 1 a 0 de cabeça. Com a vantagem, o Inter se fechou na defesa e passou a jogar nos contra-ataques. A tática funcionou no primeiro tempo. Contudo, logo no inicio da segunda etapa, Xavier aproveitou um rebote para empatar. Com mais um pouco de pressão, o Vitória virou o placar com um gol de Edílson, de pênalti, aos 23 minutos. A situação piorou para o Inter quando o goleiro Clemer foi expulso aos 35, após chutar uma bola em direção a um gandula que estava retardando a reposição da bola. Aí, com um jogador a mais, o Vitória teve facilidade para marcar o terceiro gol. Ele saiu aos 41 minutos, com Magnum.