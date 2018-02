Vitória faz 4 a 2 no Bahia e torcidas brigam Em campo, Bahia e Vitória fizeram um jogo eletrizante, com a vitória do segundo por 4 a 2, no Estádio da Fonte Nova. O jogo foi equilibrado até o final - o placar era de 2 a 2 até os 43 do segundo tempo. O herói em campo, Índio, marcou três e escreveu seu nome na história do clássico. Moré fez os dois do Bahia, mas foi insuficiente. Com o resultado, o Vitória chegou aos 35 pontos e abriu sete para o Bahia, vice-líder. O terceiro na tabela, Poções, ganhou de 2 a 0 do Vitória da Conquista e chegou mais perto do tricolor baiano, agora somando 24. Fora de campo, porém, a trégua prometida por torcedores de Bahia e Vitória só se concretizou antes e durante o jogo. Após a partida, porém, houve vários confrontos, que a polícia, mesmo com todo o esquema montado, não conseguiu impedir. A maioria deles teve como vítimas torcedores do Vitória - que eram minoria dentro do estádio, com cerca de 10.000 pessoas, segundo a Polícia Militar. Até o início da noite deste domingo, a PM tinha contabilizado oito feridos - seis deles torcedores do rubro-negro baiano.