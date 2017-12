Vitória faz jogo crucial com o Grêmio O Vitória faz mais um jogo crucial para permanecer na Primeira Divisão, neste sábado diante do Grêmio, outro desesperado, às 18h10, no Estádio Barradão. Na 20ª colocação com 45 pontos, não pode nem pensar em empatar, mas o técnico Evaristo de Macedo alertou os jogadores que será uma partida muito perigosa exatamente por causa da situação do adversário que está na lanterna do Campeonato Brasileiro com 38 pontos e luta para fugir do rebaixamento. A única dúvida do Vitória é o goleiro Juninho, que sente fortes dores nas costas e aparentemente não joga. Felipe já foi confirmado pelo técnico para substituí-lo. Na defesa ainda sem poder contar com Felipe Saad, entra Marcelo Heleno. Para substituir o centroavante Obina, suspenso, Evaristo escalou Rafael Moura, estreante no torneio nacional. O reforço será o retorno do meia Alan Delon.