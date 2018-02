Vitória faz jogo de vida ou morte O Vitória vai fazer de tudo para bater o São Paulo neste domingo pois sabe que com uma derrota praticamente não escapa do rebaixamento. A direção do clube instituiu a promoção de ingresso feminino grátis para tentar encher o Estádio Barradão e o técnico Evaristo de Macedo passou a semana usando a psicologia para levantar o ânimo dos jogadores depois da goleada por 5 a 1 que o time levou na rodada passada para o Coritiba. Até o volante Amaral que estava contundido há vários dias pode reaparecer para dar mais garra à equipe. Além de precisar mudar na zaga onde Milton do Ó substituirá Marcelo Heleno, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Evaristo fará outras duas modificações na equipe. Fabinho entra na lateral esquerda em lugar de Sandro e Leandro Domingues perde a vaga para Magnum na meia. Amaral está disputando um lugar no time e quem pode "sobrar" é o volante Arivelton que vem tendo partidas irregulares. Nem toda a experiência de Evaristo foi suficiente para sanar os problemas da defesa do Vitória que é a pior do campeonato. Ele já tentou vários jogadores e modo de atuar, mas sempre que joga fora de casa, a atuação da zaga tem se revelado desastrosa. No Barradão, inflamado pela torcida, o time joga bem melhor e é com isso que o treinador conta. Embora se preocupe com a defesa, um dos itens preparatórios da equipe esta semana foi a pontaria. Esse fundamento foi testado à exaustão principalmente para os atacantes aproveitarem as bolas cruzadas.