Vitória faz mais uma vítima e bate o Internacional

O Vitória fez, neste sábado, mais uma vítima entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Depois de derrotar o líder Palmeiras na semana passada, foi a vez do vice-líder Internacional sofrer com a pressão do estádio do Barradão. O time baiano venceu por 2 a 0, não permitiu que os gaúchos assumissem a primeira colocação e, agora com 36 pontos na oitava colocação, voltam a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores da América.

Veja também:

Ouça os gols pela Eldorado/ESPN - Vitória 1 x 0; Vitória 2 x 0

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Na partida válida pela 25.ª rodada da competição, os gols só aconteceram no segundo tempo. Na primeira etapa, o Internacional teve mais domínio das ações e ficou mais perto de abrir o placar. O problema foi que o goleiro Viáfara estava em um bom dia e fechou o gol do Vitória.

Depois do intervalo, o jogo estava na mesma situação até que a equipe baiana conseguiu fazer o primeiro gol. Aos 14 minutos, após escanteio pelo lado direito, Uelitton apareceu na pequena área e marcou de cabeça.

A desvantagem no placar desestabilizou o Internacional. Sem forças para tentar ao menos um empate, o clube gaúcho deu espaços na defesa. Numa destas falhas, Índio fez pênalti em Roger, aos 30 minutos. O centroavante bateu colocado no canto direito de Lauro e assumiu a artilharia do Brasileirão com 12 gols, ao lado do flamenguista Adriano e do gremista Jonas.

Antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana - o Vitória enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, e o Internacional encara o Flamengo, em Porto Alegre -, as duas equipes jogam no meio de semana pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time baiano joga na terça contra o River Plate, em Montevidéu. No dia seguinte, o clube gaúcho tem pela frente o Universidad de Chile, em casa.

VITÓRIA 2 X 0 INTERNACIONAL

Vitória - Viáfara; Apodi, Fábio Ferreira, Wallace e Leandro; Vanderson, Uelliton (Bida), Leandro Domingues (Magal) e Ramon Menezes; Neto Berola (Gláucio) e Roger. Técnico: Vágner Mancini

Internacional - Lauro; Danilo Silva, Índio, Fabiano Eller e Kleber; Sandro, Guiñazu, Andrezinho e D''Alessandro (Wagner); Taison (Edu) e Alecsandro. Técnico: Tite

Gols - Uelliton, aos 14, e Roger (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Uelliton (Vitória); Taison, Índio e Alecsandro (Internacional)

Árbitro - Alício Pena Júnior (MG)

Renda - R$ 388.620,00

Público - 19.033 pagantes

Local - Estádio do Barradão, em Salvador (BA)