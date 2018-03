Vitória faz Picerni esquecer problemas A sensação de empanar a festa da classificação do Vitória animou os jogadores do Palmeiras, depois de vencer a equipe baiana por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira à noite no Estádio Barradão. ?Essa vitória não poderia ser melhor nesse momento difícil que a gente está vivendo", desabafou o zagueiro Leonardo, resumindo o estado de espírito dos jogadores que era de visível alívio. O técnico Jair Picerni considerou os problemas dos palmeirenses superados após o resultado desta quarta-feira. ?Com uma seqüência de duas, três vitórias se esquece tudo." Embora lamentasse a desclassificação Picerni disse que a prioridade do Palmeiras era vencer em Salvador. ?Fomos humilhados em São Paulo com aquela goleada e conseguimos a reabilitação." O treinador perdeu um pouco a tranqüilidade quando os repórteres pediram para ele comentar as declarações de Zinho. ?Sou um cara prático e que procuro os melhores resultados para meu time; procuro colocar sempre os jogadores que estão em melhores condições no time", assinalou, esquivando-se de uma crítica mais direta a Zinho. ?Ele (Zinho) não trabalhou nos dois dias anteriores à essa partida e fomos obrigados a tomar uma atitude para melhorar a equipe", comentou, sem querer responder ao fato de Zinho ter anunciado pretender sair do Palmeiras por sua causa. ?Se ele quer sair o que vou dizer?" Já o atacante Vágner, que marcou dois gols, lamentou a desclassificação apesar do triunfo, mas destacou o aspecto psicológico positivo do resultado. ?Pelo menos saímos daqui de cabeça erguida." O zagueiro Denis, sorridente, reclamava, contudo, da marcação do pênalti que resultou no único gol do Vitória. ?Foi uma dividida normal com o atacante do Vitória, se fosse fora da área acho que o juiz nem marcaria a falta". O meia Magrão destacou a atuação dos jogadores jovens que entraram no time e ironizou os colegas que ficaram em São Paulo alegando problemas de contusão. ?Minha contusão não era tão grave quanto as dos outros e resolvi viajar para jogar em Salvador." O Palmeiras desembarca em São Paulo às 10h30 desta quinta-feira.