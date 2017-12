Vitória garante acesso do Gama Neste domingo, a partir das 17 horas, Gama e Limoeiro se enfrentam no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal, pela última rodada do quadrangular final da Série C. Os dois times ainda têm chances de conseguir o acesso para a Série B em 2005, mas apenas o Gama depende de suas próprias forças. Se uma vaga é do União Barbarense, que tem 12 pontos e já assegurou também o título, a outra está bem próxima do Gama. Com sete pontos, o time brasiliense precisa de uma vitória simples em casa. Se empatar, precisa torcer para o Americano não vencer o Barbarense por três ou mais gols de diferença. O Limoeiro tem quatro pontos e, além de ter que vencer por três gols de diferença, precisa de um resultado negativo do Americano para ficar com a última vaga. Para o confronto decisivo, o Gama terá o apoio da torcida e o time quase completo. A única alteração é a entrada do atacante Michel Platini no lugar de Maia, suspenso. Caso consiga o acesso, a diretoria prometeu R$ 250 mil em prêmios. No time cearense, o técnico Oliveira Canindé ainda tem dúvidas na ala esquerda e no meio de campo. O time só deve ser definido momentos antes da partida.