Vitória goleia Fluminense no Baiano; confira resultados O Vitória goleou por 4 a 0 o Fluminense, em Feira de Santana, e ampliou sua vantagem em relação ao Bahia para quatro pontos. Confira o resultados do Campeonato Baiano e de outros estaduais disputados nesta quarta-feira pelo Brasil. CAMPEONATO BAIANO 10.ª rodada - 1.ª fase Colo Colo 0 x 1 Poções Fluminense 0 x 4 Vitória Classificação 1.º - Vitória, 26 pontos; 2.º - Bahia, 22; 3.º - Poções, 19; 4.º - Juazeiro, 16; 5.º - Atlético, 15; 6.º - Vitória da Conquista, 15; 7.º - Camaçari, 14; 8.º - Catuense, 12; 9.º - Colo Colo, 11; 10.º - Fluminense, 10; 11.º - Ipitanga, 9; 12.º - Itabuna, 9. CAMPEONATO GOIANO Jogos remarcados da 7.ª rodada da 1.ª fase Trindade 1 x 1 Goiânia CRAC 1 x 2 Atlético Classificação 1.º - Itumbiara, 24 pontos; 2.º - Atlético, 21; 3.º - Mineiros, 19; 4.º - Vila Nova, 18; 5.º - CRAC, 17; 6.º - Goiás, 15; 7.º - Anapolina, 10; 8.º - Jataiense, 9; 9.º - Trindade, 8; 10.º - Goiânia, 8; 11.º - Canedense, 8; 12.º - Rioverdense, 4. CAMPEONATO ALAGOANO 1.ª rodada - 2.º turno Coruripe 3 x 2 Ipanema Classificação 1.º - Coruripe, 24 pontos; 2.º - Corinthians, 22; 3.º - ASA, 17; 4.º - CSA, 13; 5.º - Igaci, 12; 6.º - Murici, 11; 7.º - CRB, 10; 8.º - Ipanema, 9; 9.º - Penedense, 9; 10.º - CSE, 9. CAMPEONATO POTIGUAR Jogo remarcado da 3.ª rodada da 1.ª fase Guamaré 1 x 1 ASSU Classificação 1.º - América, 18 pontos; 2.º - ABC, 11; 3.º - São Gonçalo, 11; 4.º - Macau, 10; 5.º - Potiguar-M, 8; 6.º - Santa Cruz, 8; 7.º - Guamaré, 7; 8.º - Alecrim, 7; 9.º - Coríntians, 7; 10.º - Baraúnas, 6; 11.º - ASSU, 6; 12.º - Potiguar-P, 4. CAMPEONATO PARAIBANO Semifinais do 1.º turno - ida Nacional 3 x 1 Esporte Obs.: Nacional pode perder por um gol de diferença o jogo de volta.