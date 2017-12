Vitória goleia o Flamengo em Salvador Ao humilhar o Flamengo com uma goleada de 5x1, o Vitória obteve o décimo-terceiro triunfo consecutivo dentro de sua casa, o estádio Manoel Barradas, e alcançou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. O ataque mais positivo da competição, agora com 16 gols, não teve piedade do campeão carioca. O atacante Edílson, ex- Flamengo, foi um dos destaques da partida, pois marcou dois gols, criou boas jogadas de ataque e é candidato forte a artilheiro do campeonato. Edílson infernizou o Fla desde o início. Aos 11, abriu as portas para a enfiada. Deu um passe na medida para Obina, livre de marcação. O atacante driblou Júlio César, foi derrubado na área e, no pênalti, Edilson esbanjou categoria, ao tocar, de leve, no centro do gol, depois de perceber que o goleiro havia escolhido o canto esquerdo. Enquanto Edílson jogava muito, Felipe nem parecia ter entrado em campo. Os jogadores do Flamengo se estranhavam, enquanto o time tricampeão baiano passeava. No segundo tempo, em escanteio cobrado da esquerda, Xavier cabeceou e fez o segundo do Vitória. Cinco minutos depois, outro lançamento de Edílson encontrou Obina em alta velocidade. O chute saiu seco, forte, rasteiro, sem chance para Júlio César. No quarto gol, foi a vez de Obina retribuir. A bola ainda se enroscou em Edílson, mas depois se apresentou para o craque cutucar de cabeça para a rede. O Fla diminuiu com Negreiros, numa falha de marcação de Pedro. O goleiro Juninho não saiu na bola e o atacante, que havia entrado no lugar do volante Robson, fez o gol de honra carioca. No finalzinho do jogo, mais um, Vitória. Cleber bateu forte de fora da área, Júlio César enjoou e Maestri, de cabeça, marcou e depois comemorou com muita intensidade pois estava voltando aos campos, depois de ter sofrido uma séria lesão, num jogo contra o próprio Flamengo, em setembro do ano passado.