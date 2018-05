Vitória goleia por 4 a 0, respira e rebaixa o Figueirense para a Série B

Depois de América-MG e Santa Cruz, o Figueirense é o terceiro time rebaixado à Série B do Brasileirão. O infeliz passaporte foi carimbado na tarde deste domingo, após derrota por 4 a 0 para o Vitória, em jogo no Barradão, em Salvador (BA).

Restando apenas dois jogos para o fim da Série A, o time baiano foi a 42 pontos e abriu três de distância para o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento, que joga nesta segunda-feira contra o Corinthians, em São Paulo. A briga para não cair ainda conta com Sport, que tem 43 pontos, e Coritiba, com 45. A equipe catarinense fez fraca campanha e até agora somou 34 pontos, com 16 derrotas em 36 rodadas, estacionando assim na 18ª posição. Detém ainda o pior ataque da competição, com 29 gols.

E ataque foi o que não faltou no Barradão. As duas equipes fizeram um jogo aberto no primeiro tempo, com pelo menos três chances claras de gol para cada lado. Os donos da casa abriram o placar em chute de fora da área de Willian Farias, aos 23 minutos. Na melhor oportunidade dos catarinenses, Rafael Moura desperdiçou passe de Everton Santos e chutou pra fora com gol sem goleiro.

O placar magro virou goleada no segundo tempo. Zé Eduardo fez o dele antes de um minuto, com chute colocado de fora da área. Dez minutos depois e Kieza balançou as redes, chutando cruzado. Aos 15, Marinho ampliou com chute certeiro no ângulo de Gatito. Derrotado e rebaixado, o Figueirense só apareceu em chute no travessão de Rafael Moura, aos 29. Mas a reação ficou nisso.

Na penúltima rodada, no domingo, às 19h30, o time catarinense recebe o Fluminense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O Vitória continua na briga pela permanência e visita o Coritiba, no Couto Pereira, em jogo marcado para dia 28, uma segunda-feira, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 4 X 0 FIGUEIRENSE

VITÓRIA - Fernando Miguel; José Welison (Euller), Victor Ramos, Kanu, Diego Renan; Marcelo, Willian Farias, Cárdenas; Marinho (Tiago Real), Kieza, Zé Eduardo. Técnico: Argel Fucks.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley, Marquinhos Pedroso; Josa, Jackson Caucaia (Yago), Bady (Renato); Everton Santos, Lins, Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Willian Farias, aos 23 minutos do primeiro tempo; Zé Eduardo, a 1, Kieza, aos 11 minutos, Marinho, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Diego Renan, Victor Ramos, David, Willian Farias (Vitória); Bady (Figueirense).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).