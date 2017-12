Vitória goleia sem dó o lanterna Grêmio O Vitória não teve piedade do lanterna do Campeonato Brasileiro e goleou o Grêmio nesta quarta-feira, por 4 a 1, no estádio do Barradão, na 27ª rodada da competição. A equipe gaúcha jogou muito mal e ainda contou com uma atuação ruim do goleiro Marcelo Pitol, que substituiu o titular Danrlei, suspenso. Com os três pontos, o Vitória chegou aos 34 e deu uma respirada, se afastando da zona de rebaixamento. Já a equipe do Sul amarga a última colocação, com apenas 23 pontos. O início do jogo foi um festival de erros. O meia Gilberto atrasou para o goleiro gremista com o pé, que pegou a bola com a mão dentro da área. O juiz marcou falta em dois lances. Alessandro Azevedo aproveitou, fazendo 1 a 0, ao receber de Almir. Mas o Vitória nem teve tempo de comemorar. Num ataque pela esquerda, Gilberto cruzou para a área, toda a zaga do Vitória falhou, e o lateral George empatou, aos 14. A partida ficou fácil para o Vitória, quando Zé Roberto fez 2 a 1, aos 34, e Almir ampliou, de falta, aos 41. A noite não era mesmo do goleiro do Grêmio. Aos 9 do segundo tempo, ele não conseguiu segurar uma falta cobrada de longa distância por Alessandro Azevedo, soltando a bola nos pés de Maestri, que marcou 4 a 1, dando números definitivos ao placar.