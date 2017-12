Vitória heróica dá título ao Grêmio De forma heróica, o Grêmio venceu o Náutico, por 1 a 0, atingiu os 12 pontos no quadrangular final e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, em Recife (PE). O gol da vitória foi marcado por Anderson, aos 61 minutos do segundo tempo, depois de muita confusão, que provocou a paralisação do jogo por 20 minutos. Nesta altura, o time gaúcho tinha apenas sete jogadores em campo, devido a quatro expulsões. O Náutico perdeu um pênalti no primeiro tempo e outro no segundo. Acabou o quadrangular terceiro lugar, com seis pontos. O Náutico já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo, quando Bruno Carvalho mandou a bola na trave direita do goleiro Galatto, aos 31 minutos. Na etapa final, o Grêmio manteve sua disposição defensiva e tudo levava a crer que o jogo terminaria sem gols. Mas, aos 32 minutos, aconteceu o lance mais polêmico do jogo, quando o árbitro Djalma Beltrami marcou um pênalti inexistente num toque de braço de Nunes. Dois minutos antes, o juiz não tinha marcado um pênalti legítimo de Galatto sobre Miltinho. A reclamação foi geral, com a completa invasão do campo policiais, repórteres, dirigentes e torcedores. Na confusão, o Grêmio, que tinha um homem a menos pela expulsão de Escalona, perdeu três jogadores expulsos: Patrício, Domingos e Nunes. O jogo ficou parado 20 minutos. Mas, na cobrança, o lateral Ademar bateu com displicência e Galatto mandou para escanteio. Na saída de bola, o Náutico perdeu a cabeça e Batata foi expulso. Heroicamente, aos 61 minutos, após cobrança de falta rápida, Anderson invadiu a área, passou por vários adversários e marcou o gol da vitória. A torcida, decepcionada, passou a deixar o estádio e o juiz, poucos minutos depois encerrou o jogo.