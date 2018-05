Vitória joga em casa por classificação à Sul-Americana O Vitória precisa do triunfo na partida deste domingo contra o Goiás, às 17 horas, no estádio Barradão, em Salvador, para garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana e, assim, repetir o resultado conquistado no Campeonato Brasileiro de 2008. Com 47 pontos, a equipe ocupa a 13.ª posição - a última a ter vaga na competição continental - e está ameaçado por Atlético Paranaense, que tem a mesma pontuação - mas perde no saldo de gols -, Fluminense, com 45, e Coritiba, com 44. VEJA TAMBÉM: VOTE - Qual time vai ser campeão? VOTE - É certo perder um jogo de propósito para prejudicar um rival? SIMULADOR - Como pode ficar a classificação com os seus resultados MASCOTES - Papel de parede dos times Tabela | Classificação BRASILEIRÃO - Mais da competição Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão