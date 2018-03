Vitória joga sem 5 titulares no Sul O Vitória vai enfrentar o Inter, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, sem cinco titulares. O principal desfalque é o volante Vampeta, que irá cumprir suspensão após ser expulso contra o Sampaio Correa. Os laterais Pedro e Paulo Rodrigues, ambos suspensos, além do zagueiro Nenê e do volante Marcelo Silva, contundidos, também não jogam. Xavier é o mais cotado para substituir Vampeta, formando o meio-de-campo com Vinícius, Cléber e Gilmar. Na lateral-direita entra Carlinhos e Fabinho ocupa a vaga na esquerda. Na zaga, o técnico Agnaldo Liz deve escalar Marcelo Heleno e Adaílton.