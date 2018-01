Vitória jogará Baiano com juniores O presidente do Vitória Paulo Carneiro confirmou nesta sexta-feira que o time principal do clube não vai mesmo disputar o Campeonato Baiano que começa no domingo. As cores do tradicional clube serão representadas pela equipe de juniores que chegou às quartas de final da Taça São Paulo. Carneiro havia anunciado que o time profissional não jogaria o baiano desde que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) extinguiu os campeonatos regionais. Ele sempre foi um dos maiores defensores do Campeonato do Nordeste, sucesso de público e renda nos anos anteriores. "O Campeonato do Nordeste do ano passado rendeu R$ 1,5 milhão para o Vitória e o baiano R$ 4,4 mil; se alguém apóia uma mudança dessas tem que ir para o hospício", disse, reclamando da falta de condições dos estádios da Bahia. "Não é possível disputar um torneio em estádios que não tem as mínimas condições, com algumas exceções", reclamou. Segundo Carneiro, o Vitória vai usar o baiano como "laboratório" para as competições nacionais. "Quem quiser fique em casa, pois não temos por meta sermos campeões", admitiu, explicando que no clássico regional contra o Bahia, a direção do clube pode colocar em campo o time profissional. Num misto de entusiasmo e espanto os jogadores da equipe juniores encaram o desafio com profissionalismo. No coletivo de quinta-feira, preparatório para a estréia no domingo contra a Catuense, os garotos do técnico Nelsinho venceram a equipe profissional dirigida por Joel Santana por 1 a 0. O Bahia que acompanha o movimento do rival com interesse estréia neste domingo contra o Atlético de Alagoinhas.