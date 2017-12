Vitória lança mais um garoto no time Mais um jogador das divisões de base do Vitória ganha uma vaga no time titular de profissionais. Dudu Paraíba foi confirmado pelo técnico Nelsinho Góes na vaga do lateral-esquerda de Almir, que está contundido, na partida deste sábado, contra o Paraná, pela última rodada do Brasileiro. O zagueiro Alex Silva, que se queixou de uma tendinite após a partida diante do Atlético-MG, se recuperou e vai jogar. A partida deste sábado deve ser a última do atacante Zé Roberto no Vitória. Ele negocia transferência para o futebol japonês.