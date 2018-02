Vitória manda jovem para Portugal e contrata Jackson No último dia da janela de transferências internacionais, o Vitória, da Bahia, negociou o zagueiro David Luiz, de 19 anos, revelação de suas categorias da base, para o Benfica, de Portugal. Ao mesmo tempo, fechou a contratação do veterano meia Jackson, que defendeu o Coritiba nos últimos três anos. Paulista de Diadema, David Luiz está no clube baiano desde os 9 anos e chegou nesta quarta-feira a Lisboa para fazer exames médicos e assinar contrato por empréstimo, com duração de seis meses. O jogador chega com o dever de ser o substituto de Ricardo Rocha, zagueiro português que era ídolo da torcida e foi para o Tottenham, da Inglaterra. David Luiz foi sem custos para o Benfica, que pagará apenas seus salários, e depois terá de dar 600 mil euros (R$ 1,7 milhão) ao Vitória em junho, se quiser ficar com o jogador em definitivo - o clube baiano diz ter recebido no ano passado uma proposta para negociar o jogador com o Real Madrid Castilla, time B dos "galácticos". A contratação de Jackson, de 33 anos, é um sinal de mudança nos planos da diretoria do Vitória, que planejava disputar o Campeonato Baiano com um time jovem e buscar reforços experientes apenas em abril, para a disputa da Série B. Jackson apareceu para o futebol em 1998, quando defendeu o Sport no Brasileirão. Depois foi para o Palmeiras, pelo qual conquistou a Libertadores de 1999, e teve passagens de pouco destaque por Cruzeiro, Internacional, Paulista, Gama, Ituano e Coritiba.