Vitória melhora o clima na Ponte Preta A boa vitória diante do Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileiro por 2 a 1, além de tirar a Ponte Preta da lanterna, mudou a postura de alguns jogadores e do técnico Abel Braga, até então com uma feição sisuda em virtude dos constantes problemas vividos ao longo da temporada. "Aos poucos as coisas vão se acertando. Agora só preciso de alguns milhões de dólares para contratar uns três ou quatro jogadores para as coisas ficarem como eu quero", brincou o treinador, mostrando bom humor. E outras boas notícias motivam a Ponte Preta para o jogo do próximo domingo, contra o Paraná, em Curitiba. O lateral-direito Mantena, que cumpriu suspensão, e o atacante Vaguinho, que deixou o campo contra o Atlético-MG reclamando de dores musculares, estão à disposição para enfrentar os paranaenses na oitava rodada da competição nacional.