Vitória muda 4 para jogar em Campinas O técnico Lori Sandri deve fazer quatro alterações na equipe do Vitória para a partida deste sábado, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O zagueiro Marcelo Heleno, o volante Ramalho e o lateral-direito Alex Santos retornam depois de cumprirem suspensão. Já o lateral-esquerdo Almir irá substituir Paulo Rodrigues, que recebeu três cartões amarelos. Os três pontos obtidos fora de casa, diante do Atlético-PR, na rodada passada, deram novo ânimo ao Vitória. Com isso, a equipe baiana chegou aos 51 pontos e ocupa o 14º lugar no Campeonato Brasileiro.