Vitória muda a defesa contra o Flamengo Depois de ter perdido duas partidas para o Flamengo por 2 a 1 (pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro) o Vitória precisa apenas de um triunfo por 1 a 0 amanhã no Barradão para seguir em frente na Copa do Brasil. Como as duas derrotas ocorreram no Maracanã os jogadores do Vitória acreditam que podem se impor em Salvador. O técnico Joel Santana vai ter que modificar a zaga pois Marcelo Heleno e Aderaldo cumprirão suspensão automática. O ex-júnior Anselmo deve fazer dupla com Adaílton. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Fortaleza pelo Brasileiro domingo passado por 2 a 1.