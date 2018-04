Vitória muda para tentar reagir O lateral-direito Pedro e zagueiro Milton do Ó perderam as vagas no time titular do Vitória, depois da goleada sofrida para o Santos, por 4 a 1, na rodada passada do Brasileiro. Assim, o técnico Hélio dos Anjos escalou Alex Santos e Alex Silva para a partida desta quarta-feira, contra o Atlético-PR, em Salvador. Ameaçado pelo rebaixamento - é o 21º colocado do campeonato, com 33 pontos -, o Vitória conta com o apoio da torcida para reagir. Tanto que a diretoria do clube baixou o preço do ingresso para R$ 8,00, na tentativa de atrair o torcedor.