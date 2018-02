Vitória na raça empolga os checos A República Checa levou um susto, mas consegui vencer a Letônia por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, em Aveiro, pelo grupo D da Eurocopa. Depois de sofrer o gol no final do primeiro tempo, os checos tiveram força e conseguiram a vitória com raça. Na véspera da partida, os jogadores da República Checa disseram que não se consideravam favoritos e que entrariam muito atentos para não serem surpreendidos como os portugueses haviam sido no sábado, quando perderam para a Grécia. Eles entraram decididos a resolver logo o jogo, criaram várias chances no primeiro tempo, mas foram castigados aos 46 minutos com o gol da Letônia, de Verpakovskis. A pressão continuou no segundo tempo e o empate surgiu aos 28 minutos. Em grande jogada pela direita, Poborsky limpou a defesa e cruzou para Baros dominar e bater no meio do gol. A República Checa continuou no ataque e aos 40 minutos, finalmente, conseguiu espantar a zebra. Depois de uma confusão na área, Heinz bateu firme de pé esquerdo e marcou. O técnico checo Karel Brueckner procurou mostrar tranqüilidade depois da partida. ?Em nenhum momento temi pelo resultado?, garantiu. Aleksandrs Starkovs, técnico da Letônia, acredita que a inexperiência de sua equipe tenha pesado na derrota. ?Foi uma experiência estressante para nós, nosso primeiro jogo internacional de grande nível. Entramos com medo de não estar à altura das exigências?, disse Starkovs. ?Mas ficamos felizes pelo futebol que mostramos. Provamos que podemos enfrentar qualquer equipe.?