Vitória não melhora ambiente no São Paulo Um psicólogo, calmantes ou uma goleada na partida deste domingo contra o Figueirense? Do que o São Paulo mais precisa? Vários são-paulinos acreditam que nada disso seria suficiente e que só a saída do técnico Oswaldo de Oliveira daria jeito na equipe. Insatisfações à parte, fato é que se o time vencer os catarinenses, no Morumbi, vai a 11 pontos na tabela do Brasileiro e se aproxima dos líderes. Mas torcida não quer saber só de números. Na partida de quarta-feira, na qual o São Paulo garantiu classificação na Copa do Brasil em cima do mesmo Figueirense, o time, mesmo com a vitória por 1 a 0, saiu vaiado. Nem o xodó Kaká, fora de ritmo, foi poupado. E não apenas por meia dúzia de torcedores, como afirmaram alguns atletas. Oswaldo, que há muito tempo perdeu o bom humor, precisou esperar apenas 15 minutos de jogo para ouvir seu nome xingado nas arquibancadas. ?Eles falam o que quiserem, eu não ouço esse tipo de coisa. Quero é fazer meu trabalho.? Desde o fim do ano passado, após a eliminação da equipe no Campeonato Brasileiro, Oswaldo vem sendo o centro nervoso são-paulino. O grupo, solidário ao técnico, se tornou ainda mais sensível e vulnerável às críticas. Daí em diante, muito mau humor, respostas irônicas e atravessadas e uma extrema má vontade sempre que se expunha uma opinião contrária. Na última semana, por exemplo, após a goleada por 5 a 2 contra o Paysandu pelo Brasileiro, Oswaldo disse apenas o que queria: nada. Os jogadores garantem que o mau humor do técnico não é direcionada aos atletas. E defendem o treinador. ?Acho até que ele é transparente demais e expõe tudo. Acho que esta pressão exagerada sobre ele é uma sacanagem?, disse o volante Júlio Baptista. Da goleada sobraram também críticas dos dirigentes à defesa, Gabriel emburrado, um presidente de clube (Marcelo Portugal Gouvêa) contestado e um ambiente prestes a explodir. Em campo neste domingo, portanto, tentando evitar que a má forma psicológica afete a técnica da equipe, o São Paulo enfrenta o franco-atirador Figueirense.