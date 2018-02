Vitória não saiu do Clube dos 13 O Vitória continua fazendo parte do Clube dos 13 e não pretende sair da entidade: apenas não concorda com a divisão de cotas de televisão que está sendo proposta pela entidade. Esta é a palavra do presidente do clube, Paulo Carneiro, em nota oficial diviulgada pelo clube baiano nesta quinta-feira. ?Só não assinamos o documento, mas isso não significa que abandonamos a entidade?, reforça o dirigente, em entrevista ao programa Sportv News, do canal Sportv. O clube avisa ainda que não irá comparecer à assembléia marcada para segunda-feira, em Porto Alegre (RS), para a eleição da nova diretoria da entidade.