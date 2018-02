Vitória não satisfaz Luxemburgo O técnico Vanderlei Luxemburgo procurou quebrar um pouco o clima de euforia que tomou conta de alguns jogadores após a vitória por 3 a 0, lembrando que o time foi mal no primeiro tempo e que o Internacional-RS teve chance de igualar o marcador. "O time está num estágio bem melhor e suporta bem um ritmo forte durante 90 minutos, como o adversário exigiu, mas tivemos falha de posicionamento no primeiro tempo, permitindo que o Inter chegasse. Nossa equipe ainda tem dificuldade quando enfrenta um time com três zagueiros. Estamos em fase de crescimento, mas precisamos melhorar", destacou o técnico. Luxemburgo disse que teve de corrigir a colocação dos jogadores do meio-de-campo para o segundo tempo. "De qualquer maneira, com as duas vitórias seguidas, subimos muito na classificação e vamos continuar trabalhando muito para chegarmos lá. A meta primeiro é chegarmos ao grupo dos quatro primeiros colocados, que se classificam para a Libertadores, para depois pensarmos em algo mais", afirmou. "Em campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma decisão e o time entendeu a mensagem", disse o volante Preto Casagrande, que substituiu Elano, no segundo tempo, e deu maior mobilidade ao meio-de-campo. "Conseguimos uma vitória importante demais se considerarmos que a força do Internacional, que tinha chance de chegar à liderança." Um dos jogadores mais contentes após o jogo era Robinho, que depois de um jejum, voltou a fazer gol, abrindo o caminho para a vitória. "Foi muito bom poder aproveitar a chance que tive e marquei um gol raro", sintetizou o atacante, brincando com o fato de ter feito o gol de cabeça. O Santos negou ter recebido um fax do Porto, de Portugal, oficializando uma proposta de 13 milhões de euros por Diego. "Não chegou nenhuma proposta por Diego", assegurou um dos assessores de imprensa do clube. Mas, em razão da notícia publicada na edição de ontem pelo jornal português ?O Jogo? de que o meia santista é um dos possíveis substitutos do brasileiro Deco, que está se transferindo do Porto para o Chelsea, da Inglaterra, eram fortes as especulações de que o jogo deste domingo foi o último dele na Vila Belmiro com a camisa do Santos. Não é difícil que o jogo deste domingo tenha sido o último de Diego na Vila, embora, de acordo com Vanderlei Luxemburgo, esteja confirmado como titular para o jogo do próximo domingo, contra o Guarani. Acontece que esse jogo será no Pacaembu e no dia seguinte, Diego se apresentará à seleção brasileira que vai disputar a Copa América. A novidade santista nesse jogo será a estréia do goleiro chileno Tapia, que terá a sua situação regularizada até esta terça-feira. Luxemburgo descartou a possibilidade de Renato ser reintegrado e fazer um novo contrato - o atual termina no dia 10 de julho - até o final do ano, em razão de não ter sido confirmada a sua contratação pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. "Deixa o Renato sossegado. Tive uma conversa com ele e com os outros jogadores que tinham cláusula no contrato prevendo a saída no meio do ano. Renato não quis retirar a cláusula e então vai se apresentar à seleção e depois decidir o que fazer." Sobre a possível saída de Diego, Luxemburgo afirmou que prefere não falar sobre hipóteses. Após o jogo, Diego disse que não tem conhecimento sobre novas propostas. "Não é a primeira vez que as pessoas falam que eu vou sair do Santos e até aqui não saí. É bom o meu nome ser cogitado. Agora, estão falando do Porto, mas não sei de nada. Deixo esse assunto para o meu pai (Dejair Cunha) e para o Santos. Por um lado, isso é bom, mas por outro, atrapalha o meu trabalho no Santos. Meu objetivo continua sendo conquistar títulos pelo Santos e me firmar na seleção brasileira."