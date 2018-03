Vitória negocia Nádson com time coreano O atacante Nádson, principal jogador do atual elenco do Vitória e convocado para a seleção brasileira Sub-23, está sendo negociado com o Samsung, da Coréia do Sul. O time sul-coreano teria oferecido US$ 3 milhões pelo jogador de 21 anos, mas o presidente do clube baiano, Paulo Carneiro, disse que ainda não fechou a venda. "De fato há o interesse e espero concretizar o negócio até amanhã", revelou o dirigente. Nádson já teria, inclusive, acertado os salários com o Samsung. Ele vinha pedido, há algum tempo, para ser negociado, com o objetivo de melhorar a situação de sua família, que é muito pobre. Há pouco tempo o jogador ganhava apenas R$ 1,2 mil mensais no Vitória, mas quando começou a se destacar no time teve aumento: passou a receber R$ 26 mil. Natural do município baiano de Serrinha, ele chegou ao Vitória há seis anos. Marcou até o momento 225 gols em todas as divisões em que passou no clube. No atual Campeonato Brasileiro, Nádson já tem 10 gols. A negociação de Nádson confirma a tradição do Vitória de formar bons jogadores nas suas divisões de base. Afinal, de lá saíram o goleiro Dida, o lateral-esquerdo Júnior, o volante Vampeta, o atacante Alex Alves, entre outros.