Vitória no clássico anima Sport Depois da vitória por 3 a 1 sobre o rival Santa Cruz, o Sport está de auto-estima em alta. O técnico Hélio dos Anjos garante não haver favoritismo no Grupo B, discordando da idéia de que uma vaga seria do Palmeiras e a segunda do grupo seria disputada por Sport, Brasiliense e Santa Cruz. "O Sport tem condições de conquistar qualquer vaga do grupo", afirmou o técnico rubro-negro. Com a volta do meia Vagner Mancini, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Santa Cruz, o rubro-negro pernambucano terá força máxima para enfrentar o Palmeiras, sábado, no Estádio da Ilha do Retiro. O Sport é vice-líder do Grupo B da Segundona com três pontos, ao lado do Brasiliense. O time de Brasília, no entanto, perde no saldo de gols.