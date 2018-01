Vitória no clássico dá ânimo ao Grêmio Pela primeira vez no ano, os torcedores do Grêmio estão animados com os resultados do time. Nos três últimos jogos, o clube gaúcho conquistou 7 pontos, de 2 vitórias e 1 empate, e marcou 6 gols, uma média de 2 por partida, o dobro do que vinha conseguindo até então no Campeonato Brasileiro. Mas o que mais animou a torcida, os jogadores e os dirigentes foi a vitória sobre o rival Internacional, domingo. "Isso melhora nossa auto-estima", avaliou o técnico Adílson Batista, animado com a vitória sobre o Inter. O problema é que o Grêmio ainda é o lanterna do Brasileiro, com apenas 33 pontos. Nos cálculos do vice-presidente de futebol do clube, Saul Berdichevski, a equipe precisaria ganhar 12 dos 15 pontos que vai disputar em casa e cinco dos 15 que vai disputar fora. Assim, com 50 pontos, ele acredita que dá para escapar do rebaixamento. O próximo passo é superar o Atlético-MG, sábado, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. A recuperação do Grêmio pode ser creditada, em grande parte, ao técnico Adilson Batista e ao psiquiatra Marcos Russowsky. No clube há 10 partidas, o treinador conseguiu arrumar o time dentro de campo. Já fora dele, o médico conseguiu recuperar a confiança dos atletas. "Antes o pessoal se abatia", revelou o dirigente Saul Berdichevski. "Agora está eufórico com os novos resultados, mas mantém a humildade porque sabe que ainda estamos em enormes dificuldades."