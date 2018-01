Vitória no clássico motiva Atlético-PR O técnico do Atlético Paranaense, Antonio Lopes, disse não ter dúvidas de que a vitória deste domingo sobre o Coritiba, por 1 a 0, vai motivar o time para o jogo decisivo da Taça Libertadores da América, quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. "Os que foram poupados estiveram aqui e ajudaram na corrente", acentuou. "Todos já estão vivendo o momento de quinta-feira." Lopes disse ter gostado tanto da apresentação de Fernandinho quanto de Evandro, os dois meias que disputam uma vaga no time titular. Também o volante André Rocha, que jogou algumas partidas como titular, foi elogiado pelo técnico. "Ele não mostrou desgastes e não havia necessidade de poupá-lo", afirmou.