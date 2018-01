Vitória no clássico rende lucro para os cofres do Botafogo A diretoria do Botafogo gostou bastante da badalação do clássico do último domingo, contra o Vasco, na qual havia a expectativa de que Romário fizesse o milésimo gol de sua carreira. Como a divulgação em torno do jogo foi muito grande, o estádio ficou lotado e a renda - superior a R$ 900 mil, foi a maior do Estadual do Rio. Resultado: coube ao vencedor, o Botafogo, a quantia líquida de R$ 366 mil. Com o dinheiro, os dirigentes devem acertar o salário dos atletas e dos demais funcionários do clube. Nesta segunda-feira, o técnico Cuca voltou a ressaltar a boa atuação do Botafogo contra o Vasco. Ele disse que seu time atuou como se estivesse disputando um título. ?Estou muito feliz pelo empenho, dedicação, aplicação tática da equipe. Tudo funcionou muito bem?, afirmou o treinador. Com 12 pontos e na liderança do Grupo A da Taça Rio, a equipe alvi-negra precisa de apenas um empate na partida contra o já rebaixado Nova Iguaçu, no domingo, em Édson Passos, para garantir a classificação às semifinais do segundo turno do Estadual.