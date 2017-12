Vitória no Sul deixa Abel eufórico O técnico do Flamengo, Abel Braga, era nesta quinta-feira o retrato da felicidade. O treinador elogiou a postura dos atletas rubro-negros na vitória de quarta, por 1 a 0, sobre o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Ele enfatizou o alto astral e o empenho mostrado pelos jogadores durante a partida. "As coisas iam mudar, eu falei. Jogamos com raça e conquistamos boa vantagem para o jogo de volta", afirmou o treinador, que admite priorizar a conquista do título da Copa do Brasil. "Se o médico chega para mim e diz que eu posso perder o Felipe na partida de domingo (contra o Internacional), qual o motivo de não poupá-lo? É muito desgastante", disse Abel Braga, referindo-se ao confronto de domingo, contra o Internacional, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o atacante Negreiros deve desfalcar a equipe. Ele sentiu dores na coxa esquerda durante o duelo contra o Grêmio. O treinador informou que Jean voltará a ser titular. Nesta quinta-feira, o elenco do Flamengo desembarcou no Rio e, em seguida, foi liberado pela comissão técnica. Nesta sexta, os jogadores participarão de um treino com bola visando a partida com o Internacional.