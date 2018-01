Vitória: pensamento fixo do São Paulo no embarque a Lima Nem deu tempo de o São Paulo refletir sobre o empate contra o São Caetano, no domingo no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira à noite, a delegação são-paulina já viajou para o Peru pensando só em uma coisa: na Copa Libertadores da América. Na quarta, o time enfrenta o Alianza Lima, com a grande chance de assumir a ponta do Grupo 2 e respirar tranqüilo para garantir vaga nas oitavas-de-final do torneio. ?Continuamos dependendo apenas da gente e duas vitórias nas partidas que restam farão com que a gente encoste nos melhores primeiros colocados. Isso é importante?, lembra o técnico Muricy Ramalho. A situação do time, que era delicada até a rodada passada, antes de vencer o Necaxa (3 a 0), no Morumbi, mudou. E bastante. Tudo graças a uma forcinha do Audax Italiano, do Chile, que também venceu os mexicanos, impedindo que disparassem na liderança da chave. Assim, o maior favorecido acabou sendo o São Paulo, que conta com um saldo de gols melhor do que todos os rivais e que acabará sendo fundamental na definição das duas vagas. ?Se antes estávamos ameaçados e, agora, estamos em condições de ficar em primeiro lugar é sinal de que as coisas melhoraram?, constata o atacante Leandro. Mas para melhorar mesmo é preciso passar de qualquer jeito pelos peruanos, que não viram a cor da bola no jogo do Morumbi - derrota por 4 a 0. O Alianza, aliás, é a pior equipe da competição, sem nenhum ponto e com um saldo negativo de 8 gols (marcou dois gols e sofreu dez). Os três pontos já deixariam o São Paulo no primeiro lugar da chave e com a possibilidade de confirmar a classificação na última rodada, contra o Audax, no Morumbi. Mais do que isso: o time pode ainda ser o terceiro melhor primeiro colocado, o que garantiria a vantagem de definir em seu estádio os confrontos de mata-mata, a partir da próxima fase. Com duas vitórias, o time alcançaria os 13 pontos e só ficaria atrás de Santos e Flamengo, que têm campanhas melhores. Poupados O meia Hugo e o atacante Leandro não foram relacionados para o jogo contra o Alianza. Os dois sentiram contusões depois de jogar os 90 minutos da partida contra o São Caetano, neste domingo, pelas semifinais do Paulistão. Hugo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Leandro sofreu uma mialgia na coxa direita - dores musculares provocadas por excesso de desgaste físico. Eles nem viajaram para o Peru. Jorge Wagner, no meio, e Borges, no ataque, devem ser os substitutos - como Marcel ainda recupera a forma física, Borges e Aloísio serão os únicos atacantes disponíveis para Muricy. Atualizado às 19h27