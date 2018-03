Vitória pode dar início à "Era Roth" O técnico do Palmeiras, Celso Roth, admitiu hoje, após o último treino da equipe para enfrentar o Cruzeiro no jogo decisivo das quartas-de-final da Libertadores da América, em Belo Horizonte, que passar pelo forte adversário poderá significar não apenas a garantia de sua permanência no Parque Antártica, como também o início de uma nova era no clube, sob seu comando. "Isso não me preocupa, mas é uma colocação dentro da lógica", afirmou o técnico, que coordenou os trabalhos com os atletas no Centro de Treinamentos do América Mineiro, na zona norte da capital. Para atingir este objetivo, tanto Roth quando os jogadores concordam que as três ausências do Cruzeiro na partida - o técnico Luiz Felipe Scolari e o ponta Geovanni, suspensos, e o lateral Sorín, proibido de atuar porque tem que se apresentar amanhã à seleção argentina - podem ser benéficas. Para Roth, o fato de Scolari dirigir o time das cabines do Mineirão, cumprindo pena imposta pelo STJD, deve pesar de alguma forma a favor dos palmeirenses. "Os jogadores de times dirigidos por ele já estão acostumados a ouvir sua voz de comando ao lado do campo", disse. "Como ele não vai estar lá, isso pode prejudicar a equipe, embora o auxiliar Flávio Murtosa, que irá ficar no banco, seja um grande treinador", acrescentou. Geovanni e Sorín, considerados destaques da campanha cruzeirense invicta na Libertadoras - o atacante, por exemplo, é artilheiro do time na competição, com sete gols -, também farão falta ao grupo de Scolari. "O Geovanni é um jogador de muita velocidade e que sempre leva perigo", disse o zagueiro Alexandre. "Sorin é muito importante para o Cruzeiro", ressaltou o lateral Arce, que poderia fazer com o argentino um grande duelo nas laterais. Roth fez duas horas de treinamento na tarde de hoje e deixou o gramado de um dos campos do CT do América com o time definido. Não quis, no entanto, adiantar a escalação. O mais provável, porém, é que repita a equipe que empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas-de-final da Libertadores, à exceção do meia Magrão, que deverá dar vaga a Fernando. Pelo aproveitamento no treino, Fábio Júnior também pareceu ter mais chances que Tuta de começar jogando ao lado de Juninho, no ataque. O atacante Alex, que nos últimos dias sentiu dores no tornozelo direito, em razão de uma pancada, garantiu depois de treinar várias cobranças de falta que estará em campo. "Sinto dores, às vezes, mas nada que não seja suportável", disse. Amigo de Luiz Felipe Scolari, a quem considera quase um pai, Alex disse que, apesar das ausências, o Cruzeiro deverá começar o jogo com tudo, disposto a fazer o resultado nos primeiros minutos, o que obriga o Palmeiras a ter cautela. "Pelo que conheço do Felipão, ele vai partir para cima", afirmou.