Vitória pode dar novo alento ao Flamengo Na opinião do melhor jogador do Flamengo, o meia Felipe, o Fluminense é o adversário ideal para o clube rubro-negro começar a reagir e escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clássico acontecerá domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela sétima rodada do Nacional. "Sem dúvida. Uma vitória sobre o rival dará um novo ânimo para os jogadores. Faremos de tudo para conquistar a nossa primeira vitória no Brasileiro", afirmou Felipe. Douglas Silva, que cumpre suspensão automática, não atuará no clássico. Jônatas deve ser seu substituto. Ibson e Da Silva se recuperaram de contusão e estão escalados pelo técnico Abel Braga.