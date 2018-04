Vitória pode ser um marco para o Fluminense, diz Cuca

O Fluminense voltou a vencer no domingo, após dois meses de resultados negativos. Para o treinador Cuca, os 3 a 2 contra o Avaí podem significar a reabilitação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos, o clube carioca está na última posição da tabela, seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

"Saiu um peso enorme das costas, porque ninguém aguentava mais passar por uma sequência tão grande sem vitórias, num time grande como é o Fluminense. Sabemos do sofrimento dos torcedores. Essa vitória, sendo difícil como foi, pode ser um marco para nós. As coisas sairão mais fáceis de agora em diante", disse Cuca.

O treinador reconheceu que a equipe não jogou bem, mas afirmou que - sem a pressão de uma série de resultados ruins - a equipe pode passar a render melhor nas próximas partidas.

"Agora é trabalhar em cima da vitória para corrigir os erros. Temos que aproveitar essa vibração da torcida, que vimos na reta final, e trazê-los para perto do time. Esse apoio será fundamental", afirmou.

O Fluminense volta a campo no domingo, quando faz o clássico com o Flamengo, no Maracanã. O rival é o oitavo colocado na competição, com 38 pontos, e ainda sonha com vaga na Libertadores.