Vitória pronto para mundial da Nike Um time aplicado tecnicamente, que joga no sistema 3-4-1-2 e que alia marcação ao estilo europeu à técnica brasileira. Com esta definição para a sua equipe, o técnico Sérgio Araújo dos Santos, do Vitória da Bahia, quer trazer mais um título mundial da Nike Premier Cup para o Brasil (no ano passado, o Internacional de Porto Alegre foi o campeão). O torneio em 2001, que acontece em Berlim de 12 a 15 de julho, reunindo os 20 melhores times sub-15 do mundo, terá o time baiano como o único representante brasileiro, já que este venceu a etapa nacional no mês de março, em São Paulo. Esta é a segunda vez que a equipe nordestina participa da etapa mundial da Nike Premier Cup. Em 99, na cidade espanhola de Barcelona, o Vitória ficou em quarto lugar na competição, vencida pelos donos da casa no ano do centenário do clube catalão. Na semifinal, o Barcelona ganhou do time baiano por 2 a 0. O Vitória se prepara há três meses para o campeonato deste ano na Alemanha. Realizou uma pré-temporada e disputou torneios e jogos amistosos, tendo vencido a Copa Nordeste. Outro bom resultado foi o terceiro lugar em uma competição que reuniu grandes clubes do país na categoria, entre eles o Flamengo, que ficou com o título. "Fizemos um total de 25 jogos e conseguimos algo muito melhor que os próprios resultados. Além de preparar o time física, técnica e taticamente, detectamos algumas carências na equipe, que foram supridas com a vinda de quatro reforços", diz Sérgio, referindo-se ao goleiro Diego, o zagueiro Ânderson (que subiu de categoria no próprio clube) e os atacantes Maycon e Leandro.