Vitória quer cumprir tabela com dignidade Sem riscos de rebaixamento e tampouco chances de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América ou na Copa Sul-Americana, o Vitória vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 18 horas, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela. No entanto, o técnico Lori Sandri já avisou que vai querer muita garra e empenho dos seus jogadores nas últimas quatro partidas do torneio. O jogo diante do São Paulo será um teste para o goleiro Juninho, que disputa a vaga de titular na Seleção Pré-Olímpica com Rubinho do Corinthians. O lateral-esquerdo Paulo Rodrigues e o meia Alexandro Goiano, contundidos estão afastados da partida, e o atacante Alecsandro, que se recupera de uma contusão na coxa esquerda, é duvida. Ele seguirá para São Paulo ainda em tratamento, mas dificilmente terá condições de jogo. Se não puder atuar, Samir ocupará sua vaga. O treinador Lori Sandri testou o atacante Gilmar da equipe de juniores na função de ala direita e gostou do resultado nos coletivos realizados durante a folga no Campeonato Brasileiro. Outros dois jogadores juniores começam a partida como titulares. São eles: os meias Tiago Matos e Vinícius