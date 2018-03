Vitória quer fim da "maldição palmeirense" Místico e supersticioso o torcedor do Vitória está convencido que algum palmeirense jogou uma praga na equipe baiana após a goleada de 7 a 2 aplicada no time paulista. Depois dessa partida o Vitória perdeu quatro seguidas. A missão do técnico Joel Santana é quebrar essa maldição no jogo desse domingo no Barradão diante do Fortaleza. Joel poderá contar com todos os titulares, inclusive o meia Alan Delon que não jogou na derrota da quarta-feira contra o Flamengo por 2 a 1, devido a um problema de saúde da mãe que já melhorou. O treinador deve repetir o time da partida anterior com a entrada de Alan Delon no lugar de Leandro Domingues.