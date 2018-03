Vitória quer manter bom retrospecto Dos três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Vitória já enfrentou dois: Cruzeiro e Santos. E venceu. Neste domingo é a vez de jogar com o outro. Contra o São Paulo, no estádio Barradão, em Salvador, a equipe baiana espera repetir a dose. A única alteração que o técnico Edinho irá fazer no time será o retorno do zagueiro Marcelo Heleno, que volta de suspensão. O zagueiro Adaílton e o meia Dudu Cearense, convocados para a seleção brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos, estão confirmados na equipe titular - depois da partida, eles seguem para o Rio.