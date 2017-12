Vitória quer manter embalo na Copa do Brasil Depois de arrasar o Flamengo com a goleada por 5 a 1, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória se prepara agora para a batalha da Copa do Brasil, diante do Corinthians, a partir de quinta-feira. A data do jogo coincide com o aniversário de 105 anos do clube baiano, que promete fazer festa dentro e fora de campoe. O único desfalque do Vitória para esse jogo, em São Paulo, será o atacante Obina. Ele foi expulso na partida anterior da Copa do Brasil, contra o Internacional, e deve ser substituído por Leonardo. O volante Vampeta, que pretendia voltar ao time do Vitória justamente contra o Corinthians, seu ex-clube, foi vetado pelo departamento médico. Ele ainda não se recuperou de uma lesão muscular, mas avisou que seguirá para São Paulo com a delegação para dar apoio moral ao grupo. Um dos mais entusiasmados com a ascensão do Vitória é o Edílson, que divide a artilharia do Brasileiro com Dudu (Cruzeiro) e Alex Dias (Goiás) - 6 gols cada. "Nosso ataque está bastante forte, nossa média de gols é grande e estou feliz pois fui contratado para isso e estou dando conta do recado", disse o atacante. Sobra o Corinthians, onde também jogou, Edílson espera aproveitar sua velocidade. "Se vierem para cima, vamos ter espaço para o contra-ataque", afirmou o atacante.