Vitória quer provar força contra Fla O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Castelão, para a partida das quartas-de-final da Copa dos Campeões contra o Flamengo, disposto a apagar a imagem do jogo de domingo, quando perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, depois de dominar a partida e desperdiçar várias oportunidades de gol. A derrota desclassificou o São Paulo cujos jogadores desconfiaram de ?corpo mole? dos atletas do time . O mais revoltado, o goleiro Jean, acusado de ter falhado no gol do time mineiro, pensa em tomar medidas judiciais contra jogadores são-paulinos e até cronistas paulistas que insinuaram ter havido um "resultado arranjado". Para Jean, o São Paulo não teve competência para ganhar do Vitória na primeira rodada da Copa dos Campeões (o time baiano venceu por 2 a 0) e agora tenta justificar a desclassificação a sua torcida com acusações levianas. Jean e os colegas querem dar a resposta em campo eliminando o Flamengo. A única alteração da equipe deve ser o retorno do centroavante André, que estava contundido.