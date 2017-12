Vitória quer recuperar pontos na Vila Pode parecer piada, mas os jogadores do Vitória pretendem recuperar os pontos que perderam para o Goiás na rodada passada no Estádio do Barradão ganhando do Santos na Vila Belmiro. Confiam na mesma imponderabilidade do futebol que fez com que a equipe terminasse o primeiro tempo goleando o Goiás por 3 a 0 e fechasse o jogo perdendo por 4 a 3. O mais traumatizado com a derrota foi o técnico Lori Sandri pois nunca passou por situação semelhante desde que começou sua carreira em 1976. Ele deu declarações duras após a partida, tentando justificar o resultado pelas limitações técnicas do atual elenco do Vitória e a instabilidade do time "que pode ganhar do Real Madrid num dia e perder do Asa de Arapiraca no outro". Para enfrentar o Santos, as dúvidas são na zaga e no ataque devido as contusões do zagueiro Marcos e do atacante Alexandro Goiano. O primeiro sofreu uma pancada no tornozelo direito e o segundo na panturrilha direita. Alex Silva substituirá Marcos se for preciso e Zé Roberto reassumira sua posição de titular no ataque mesmo que Goiano se recupere.