Vitória quer triunfo no Rio para acabar com jejum Com apenas um triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro - sobre o Atlético Paranaense, na primeira rodada da competição -, o Vitória vai ao Rio de Janeiro tentando acabar com a "maldição da viagem" no jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 18h30, no Engenhão.