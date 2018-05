Vitória recebe o Fluminense para evitar crise e vencer a primeira no Brasileirão

O Vitória quer evitar uma possível chegada de crise nos próximos dias. Para isso, busca o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando recebe o Fluminense, às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador, pela quarta rodada da competição.

+ Sem poupar, Fluminense vai a Salvador para enfrentar Vitória no Brasileirão

A caminhada do time baiano até aqui no torneio nacional tem um empate contra o Flamengo na rodada inicial e duas derrotas nos dois jogos seguintes diante de Atlético Mineiro e América-MG, ambas em Belo Horizonte. Com isso, tem apenas um ponto conquistado e está na zona de rebaixamento. No meio deste caminho, também empatou sem gols com o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Um dos principais problemas que impede que o time consiga as vitórias têm sido a insegurança da defesa. Com seis gols sofridos no Brasileirão - dois gols em cada jogo do torneio - tem a segunda pior defesa da competição, atrás apenas do Paraná. Além disso, o Vitória foi vazado 34 vezes nas partidas que realizou na temporada - média de 1,2. Apenas o Vasco, entre os 20 times que disputam a Série A, possui uma defesa mais vulnerável. Levou 35 gols em 25 jogos.

Para tentar construir uma defesa mais sólida, o clube foi ao mercado e contratou o zagueiro Aderllan. O jogador, ex-São Paulo, pertence ao Sevilla e fica por empréstimo na equipe de Salvador até o final desta temporada. Para Uillian Correia, a equipe tem o Barradão como importante aliado no reencontro com as vitórias.

"Nosso torcedor será fundamental para a equipe dentro de campo. Contamos com o apoio da nossa torcida, que sempre faz a diferença no Barradão. Eles serão muito importantes, mais uma vez, nesta partida", disse o volante.

Para o duelo em Salvador, o técnico Vagner Mancini espera contar com o retorno de alguns jogadores. Durante a última semana, destinada apenas para treinos, Luan, André Lima, Júnior Todinho e Cleiton Xavier, que estão em fase final de recuperação, fizeram trabalho físico específico e podem voltar a ser relacionados. Aderllan já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear.