Vitória recebe Palmeiras com seriedade A derrota de 3 a 0 que sofreu em pleno Estádio Barradão, para o Inter, sábado passado pelo Campeonato Brasileiro, acendeu a luz amarela para o elenco do Vitória que recebe o Palmeiras por uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em casa, com larga vantagem no saldo de gols e liberdade para perder de até 5 a 0 para seguir no torneio. Os jogadores admitiram ter comemorado além da conta os 7 a 2 que aplicaram no Verdão na semana passada e não tiveram "pernas" para segurar o Inter. O técnico Joel Santana reclamou muito da atuação dos seus atletas e na reapresentação no início da semana alertou para os perigos da segunda partida contra o Palmeiras, uma equipe ferida e em processo de reformulação. Joel tem lembrado de uma situação semelhante que ocorreu com ele. "Quando dirigi o Flamengo recentemente, levamos 5 a 0 do Vitória no Barradão e na segunda partida fizemos 4 a 0 no time baiano no Maracanã e só não chegamos ao quinto gol porque tivemos um jogador expulso", contou. Por isso, o treinador não quer facilitar diante do Palmeiras. Joel tem alguns problemas para a partida. Não poderá contar com o atacante Zé Roberto, que arma a maioria das jogadas do time, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Alecsandro entra na vaga. O zagueiro Marcelo Heleno é dúvida devido a uma contusão no tornozelo esquerdo. Na defesa, o treinador também está preocupado com as atuações do zagueiro Aderaldo, que marcou três gols contra nas últimas seis partidas do Vitória. Mas ele deve ser mantido na equipe. O "carrasco" Nádson que marcou 4 gols contra o Palmeiras está confirmado. Como sempre vem fazendo nas partidas anteriores, Joel Santana não escala a equipe com antecedência. Ele acha possível surpreender o técnico adversário com uma modificação de jogador ou no esquema da equipe, de última hora, nos vestiários.