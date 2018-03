Vitória reforça a defesa contra o Santos Ainda sem os reforços do atacante Alex Mineiro e do zagueiro Nenê, recém-contratados, o Vitória enfrenta o Santos neste domingo, no Barradão, em Salvador. Além disso, o técnico Edinho ainda não poderá contar com o atacante Zé Roberto, que ainda não teve documentação regularizada. Com isso, a equipe, que já não conta com Nádson, negociado, perde muito poder ofensivo. Mas a maior preocupação de Edinho é acertar a defesa para barrar o ataque santista. Por isso, ele deve escalar um meio-de-campo reforçado com jogadores de marcação.