Vitória reforça a marcação contra Inter Sem o zagueiro Nenê e o atacante Maestri, o técnico Lori Sandri decidiu escalar dois jogadores que disputaram o Pan de São Domingos, o zagueiro Adaílton e o meia Dudu Cearense, no time do Vitória que enfrenta o Inter, neste domingo, no Beira-Rio. Já em substituição do atacante Zé Roberto, suspenso, o mais cotado para entrar é o meia Vander. As mudanças deixam o time do Vitória mais defensivo e mostram a clara intenção de Lori Sandri de conseguir ao menos um empate em Porto Alegre. O time baiano tem 37 pontos no Campeonato Brasileiro.